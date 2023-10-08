​​​​​​​نائب عراقي: مستمرون في المطالبة بتدخل دولي لوقف الإرهاب التركي

خلال الأيام الماضية، شنت تركيا أكثر من هجوم خلال اليوم الواحد، استهدفت قرى سليمانية، القريبة من جبل قنديل، وذلك بعد أن استهدفت مطار عربت في المحافظة، ما أوقع ضحايا من البيشمركة.

ولم تتوقف تركيا عن قصف الأراضي العراقية، وجنوب كردستان، طيلة العامين الماضيين، بل صعّدت من عملياتها العسكرية وأقامت قواعد جديدة، وتوغلت برياً فيها، دون وجود أي رد من قبل الحكومة العراقية، وبمشاركة الحزب الديمقراطية الكردستاني في جنوب كردستان.

وفي هذا السياق، أكد النائب المستقل محمد نوري، اليوم في حديث له لوكالة روج نيوز، على ضرورة وجود رد فعل حكومي قوي وحاد تجاه القصف التركي للأراضي العراقية، مؤكداً أن المطالب الحالية تتمثل بتدخل دولي لوقف الإرهاب التركي.

وقال نوري: "القصف التركي للأراضي العراقية وخاصة في إقليم كردستان، هو إرهاب، فالقوات التركية دخلت في العمق العراقي، ولم نشهد أي رد فعل واقعي من قبل الحكومة".

وأضاف "طالبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن يكون هناك تدخل حاسم ورد فعل قوي”، مبيناً أن “الأمر يجب أيضاً أن يشهد تدخلاً دولياً لوقف الانتهاكات التركية".

واستطرد قائلاً: "كل الدول فيها منظمات معارضة لدول أخرى، لكن لم نشهد أي رد مثل ما تفعله تركيا، ولم تستهدف بهذا الشكل، ونحن بالنسبة لنا مستمرون في المطالبة بتدخل دولي لوقف الإرهاب التركي".

(س ع)