​​​​​​​نائب عراقي: ملف المياه مع تركيا ما يزال يشوبه عدم الاهتمام

أقرت لجنة العلاقات النيابية العراقية، بأن المفاوض التركي ما زال مسيطراً على المفاوضات مع العراق، فيما يخص أزمة المياه، دون أن يقدم الجانب العراقي على تفعيل أوراق الضغط التي يمتلكها، وفق ما نشرته روج نيوز.

وتحوّلت أزمات العراق مع تركيا، بكافة الجوانب السياسية والأمنية والمائية، إلى أزمات مستعصية على الحل، ولم تشهد أي بوادر إيجابية على الرغم من التداعيات الكبيرة التي خلفتها، على مستوى سقوط ضحايا مدنيين أو الجفاف الذي أتى على الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل.

عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب حيدر السلامي، أقر في تصريح متلفز، أن "ملف المياه مع تركيا ما يزال يشوبه عدم الاهتمام، ويفترض بالجانب العراقي متمثلاً بالحكومة العمل الجاد لإنهاء أزمة المياه، كما أن جميع المفاوضات مع الأتراك لا تصب في مصلحة العراق، وسط استمرار المخاوف من تفاقم أزمة المياه".

ويتابع أن "واقع المياه في العراق بات من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، ولا بد من إيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر لأنه يتعلق بمصير ملايين العراقيين"، مؤكداً أن "المفاوض التركي في المفاوضات التي تجري مع تركيا، ما زال هو المسيطر على جميع المفاصل على الرغم من امتلاكنا أوراقاً ضاغطة، يمكن لنا أن نفرض بها على الجانب التركي الخضوع والاعتراف بحقوقنا التي أقرتها القوانين الدولية والأممية بشأن الدول المتشاطئة".

ويتعرض العراق لأقسى موجة جفاف في تاريخه، حيث قلّلت تركيا حصته المائية إلى 70 بالمائة، ما أدى إلى فقدان النسبة العظمى من الأراضي الزراعية، وهجرة المزارعين نحو المدن، بحثاً عن فرص عمل بعد تدهور الواقع الزراعي.

(س ع)