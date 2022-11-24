​​​​​​​نائب عراقي: هناك نية جادة من قبل حكومة السوداني ضد الهجمات التركية

بعد أن عقد مجلس النواب العراقي، جلسة مغلقة سرية قبل يومين، من أجل مناقشة حفظ سيادة البلاد، ولم يطلع الشارع العراقي على تفاصيلها، كشف النائب العراقي محمد الصيهود عن أهم القرارات التي خرجت منها.

وقال الصيهود في حديث مع وكالة روج نيوز في بغداد إن "الجلسة النيابية السرية المختصة بمناقشة ملف الاعتداءات التركية على سيادة البلاد تضمنت؛ عدة قرارات وتوصيات، قدمت إلى الحكومة العراقية؛ بهدف تطبيقها على أرض الواقع"، لافتاً إلى أن "هناك نية جادة من قبل حكومة السوداني ضد الهجمات التركية في إقليم كردستان العراق".

وأضاف إن "الحكومة العراقية وجهت بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحرك نحو الأمم المتحدة وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا".

سبق وأن وجهت وزارة الخارجيَّة العراقية شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ، وطالبت بعقد جلسة طارئة حول الاعتداءات التركية.

(م ش)