​​​​​​​نائب عراقي: هناك حاجة ماسة للوحدة لإيقاف الهجمات التركية

تتواصل هجمات دولة الاحتلال التركي على الأراضي العراقية، وخاصة باشور (جنوب كردستان) بشكل مستمر، وذلك في ظل صمت حكومة العراق وإقليم جنوب كردستان على الرغم من أن الدولة المحتلة تهاجم المواطنين كل يوم.

وعن اعتداءات دولة الاحتلال التركي، تحدث النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي بريار رشيد لوكالة روج نيوز.

وأوضح رشيد أنها "ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الدولة التركية أراضي إقليم كردستان" وتابع: "نحن ككتلة YNK، ندين بشدة هذه الهجمات ونطالب بالتحقيق في الحادثة، وسنطلب من البرلمان العراقي عقد جلسة خاصة بشأن هذه الهجمات".

وذكر أنهم "يعلمون أن هناك نحو 100 قاعدة عسكرية للدولة التركية في إقليم كردستان" وأضاف: "من بينها 5 قواعد جوية عسكرية ونحو 4 آلاف جندي و9 قواعد استخبارات ولا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل مع العراق، لذا من الضروري عدم البقاء وعدم السماح به بأي شكل من الأشكال".

وفي ختام حديثه، قال النائب بريار رشيد: "يجب أن نعمل حتى لا تبقى تركيا في إقليم كردستان، كما يجب أن يكون هناك حد للهجمات وهذا لا يمكن أن يتم إلا بموقف واحد ومن أجل وقف الهجمات يجب أن تتحد الكتل الكردية في البرلمان العراقي".

(م ش)