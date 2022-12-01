​​​​​​​نائب عراقي: الاحتلال التركي ارتكب 10 آلاف اعتداء على السيادة العراقية

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجمات واسعة على جنوب كردستان والعراق منذ منتصف نيسان العام الجاري، وارتكبت آلاف الاعتداءات والانتهاكات بحق السيادة العراقية، فضلاً عن استخدامها للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا.

وحول هجمات دولة الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان) والعراق عامة، استنكر البرلماني في مجلس النواب العراقي محمد الشمري، استمرار القصف التركي في شمال البلاد.

وقال الشمري في تعليق مقتضب لوكالة روج نيوز إن "أكثر من 10 آلاف اعتداء وتجاوز ارتكبته تركيا على الحدود العراقية"، مضيفاً أنه "على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية التعامل بحزم مع تركيا لمنع الاعتداءات ويجب اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية للضغط على تركيا ومنع اعتداءاتها".

وأشار الشمري إلى أنه "إذا عطل العراق عمليات التبادل التجاري مع تركيا سيتسبب لها بخسائر مالية كبيرة".

(م ش)