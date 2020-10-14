​​​​​​​نائب أمريكي يدعو بلاده إلى الاعتراف باستقلال آرتساخ

وقال العضو في الكونغرس الأمريكي آدم شيف عبر منشور على صفحته على الفيس بوك أن رؤساء تركيا "يجب أن يفهموا أنهم لا يستطيعون حل النزاع طويل الأمد من خلال الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين ويجب ألا تكون الولايات المتحدة غير نشطة عندما يحاولون القيام بذلك"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أرمن بريس.

وتابع شيف "في غضون أسابيع قليلة من سقوط أولى القنابل الأذربيجانية على أهالي آرتساخ قُتل وجُرح مئات الأشخاص واضطر الآلاف إلى الفرار من منازلهم والنوم في العراء خوفاً من الطائرات المسيرة أو المدفعية أو القنابل".

وأضاف: "تم قصف وتدمير الكنيسة والبلدات التاريخية، وعلى الرغم من هذه الحرب غير الشرعية فإن شعب آرتساخ ما زال على واقفًا على قدميه وأرمينيا تقف على قدميها وسنواصل الوقوف معهم".

وبحسب عضو الكونغرس الأمريكي، فإن هذه الحرب هي نتيجة النظام الفاسد في باكو الذي يقدم لشعبه تعصب عرقي قومي عنيف بدلاً من السلام والازدهار والحرية التي لا يمكنها تأمينها.

وأردف شيف: "الحل الوحيد لهذا النزاع هو عبر المفاوضات وليس القصف المدفعي للأرمن المسالمين، يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب الديمقراطية الفتية في آرتساخ وليس إلى جانب نظام علييف الاستبدادي".

وختم حديثه بالقول: "إذا كانت تركيا وأذربيجان غير مهتمتين بالتفاوض بشأن آرتساخ، فقد حان الوقت لأن تعترف الولايات المتحدة بآرتساخ كدولة مستقلة".

(م ش)