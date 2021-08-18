​​​​​​​نائب الرئيس الأفغاني: أنا الرئيس الشرعي المؤقت.. سنقاوم طالبان

وشدد النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح على أنه "الرئيس الشرعي المؤقت"، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وكتب نائب الرئيس الأفغاني على حسابه في "تويتر" يقول إنه "طبقاً لدستور أفغانستان في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد".

وأفاد أمر الله صالح بأنه موجود حالياً داخل أفغانستان، وتابع قائلاً: "وأنا الرئيس الشرعي المؤقت، كما أنني أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم".

ودعا نائب الرئيس الأفغاني يوم الثلاثاء مواطني بلاده إلى "الانضمام إلى المقاومة، والتأكيد للعالم بأن أفغانستان ليست مثل فيتنام، مشيراً إلى ضرورة أن يثبت الأفغان أن بلادهم ليست فيتنام وأن طالبان لا تشبه الفيتكونغ".

(ل د)