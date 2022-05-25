​​​​​​​نادين مينزا تنتقد رد بلادها الفاتر على تهديدات أردوغان باحتلال شمال وشرق سوريا

ونشرت رئيسة الجنة حرية الأديان سابقاً، نادين مينزا، منشورًا عبر صفحتها على "فيسبوك" تحدث فيه عن التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا، وقالت: "وصلنا إلى شمال شرق سوريا وذهلنا لسماع أردوغان وهو يعلن أنه قد يغزوها مرة أخرى".

وتساءلت نادين مينزا "كيف يمكن اعتبار الغزو الذي يستهدف المدنيين بالقتل والاغتصاب والخطف جريمة حرب في أوكرانيا؟، لكن لا بأس به عندما تفعل تركيا الشيء نفسه هنا في شمال وشرق سوريا!".

وقبل أيام، هدد رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا بهدف احتلال مناطق وتنفيذ عمليات تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي جديدة في الشمال السوري.

(م ش)