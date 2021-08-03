​​​​​​​نادين ماينزا :يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي الوقوف بوجه تركيا

شددت نادين ماينزا على ضرورة عدم قبول الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لجرائم الدولة التركية حيث قالت "من المهم أن تتمكن التنظيمات المستقلة من زيارة عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها الدولة التركية وتوثيق الوضع الحقيقي ". وتحدثت المفوضة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) نادين ماينزا لـوكالتنا عن هجمات وجرائم الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها.

المرتزقة ترتكب تجاوزات خطيرة ترتكب بحق الحريات الدينية.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات تابعة لحكومة دمشق ومرتزقة تابعة للدولة التركية المحتلة.

وتعليقاً على هذه العقوبات ،قالت نادين ماينزا: "نحن ،بصفتنا مفوضة الولايات المتحدة للحريات الدينية ، نشير إلى قرار وزارة الخارجية بالاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا. لقد أوصت المفوضية بفرض عقوبات على المسلحين المدعومين من قبل تركيا فهم يرتكبون انتهاكات خطيرة بحق الحريات الدينية. كان فرض العقوبات على أحرار الشرقية وقياديها أبو حاتم شقرة وأبو جعفر شقرة خطوة صحيحة فهم قد ارتكبوا انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان ،من خطف وتعذيب وقتلهم هفرين خلف بطريقة غير قانونية ".

كان يجب معاقبة الإئتلاف السوري أيضاً

وذكرت نادين ماينزا بخصوص الائتلاف السوري إنه كان يجب معاقبتهم أيضاً حيث قالت " كنت آمل أن يتم فرض العقوبات على حاتم أبو شقرة وذلك لأنه كان حاضراً عندما قتلت هفرين خلف . وبعد ذلك قام نصر الحريري بالترحيب به في الائتلاف . يجب على الجميع أن يعيدوا النظر حول رؤية الإئتلاف السوري المعارض كحل لسوريا لأنهم وبشكل واضح جداً يقومون بدعم المجموعات التي فرضت العقوبات بحقهم.

يجب ألا تقبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي جرائم الدولة التركية".

وعن سبب زيارتها لشمال وشرق سوريا علقت نادين ماينزا" من أجل التذكير بوضع حرية الأديان ضمن الإدارة الذاتية ومناطق شمال وشرق سوريا والوضع الصعب الذي يعاش بسبب هجمات الاحتلال التركي والمناطق التي تحتلها، لقد آن الأوان ليقف المجتمع الدولي في وجه الدولة التركية ، أوصي بممارسة الضغط على تركيا وتحديد موعد من أجل انسحابها . فلا يجب للولايات المتحدة والمجتمع الدولي قبول هذه الجرائم ".

يجب توثيق الجرائم

وقال ألدار خليل حول ما يخص جرائم الدولة التركية المحتلة والمجموعات المرتزقة التابعة لها في المناطق المحتلة في مقابلة مع وكالتنا بضرورة إرسال وفد مستقل إلى الأراضي المحتلة. وقالت نادين ماينزا رداً على دعوة الدار خليل: "من المهم أن تتمكن المنظمات المستقلة من زيارة عفرين والمناطق الأخرى التي تحتلها الدولة التركية وتوثيق الوضع الحقيقي.

في الفترة الأخيرة وبعد إخراج الجثث من عفرين إن لم يكن هناك شيئا ما مخفياً حقاً فإذاً يجب على تركيا الترحيب بلجنة التحقيق ،لقد تلقينا تقاريراً مستقلة من نيويورك و منظمة العفو الدولية ومركز ويلسون والاتحاد الأوروبي بخصوص الوضع في عفرين والمناطق الأخرى المحتلة، "التقارير توثق جرائم القتل والاغتصاب والخطف والتحويل القسري للأديان وتدمير المواقع الدينية ودور العبادة للإيزيديين والمسيحيين".

دعت نادين ماينزا الحكومة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حزماً و أضافت " يجب استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع الدولة التركية من ارتكاب أي جرائم ضد الأقليات الدينية والعرقية".

مطلب من الحكومة الأمريكية

شاركت نادين ماينزا وجهات نظرها حول تقارب الحكومة الأمريكية مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقالت "تواصل الحكومة الأمريكية تقييم سياستها في سوريا. نتطلع إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها مفوضية الشؤون الدينية الأمريكي وتقديم الدعم لشعب شمال وشرق سوريا وذلك من خلال الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية كحكومة شرعية وإقليمية ورفع العقوبات عن المناطق الخاضعة لسيطرتها وكذلك توسيع علاقاتها مع الإدارة الذاتية بما في ذلك الأنشطة السياسية الهادفة إلى حل سياسي وفق القرار الأممي 2254. "

(ر)

ANHA