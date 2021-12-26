​​​​​​​نادي روج آفا لكرة القدم يقيّم أعماله خلال اجتماعه السنوي في النمسا

وبحلول نهاية العام الجاري، عقد نادي روج آفا مساء اليوم الأحد في مقره بالعاصمة النمساوية فيينا الاجتماع السنوي بحضور العشرات من أعضاء النادي وعدد من مشجعيه وداعميه لتقييم النشاطات التي قام بها النادي عام ٢٠٢١ ووضع مخطط التحضير للعام الجديد ٢٠٢٢.

وأدار الاجتماع كل من المدرب سند رومي، والكابتن الشيخ مهاجر، والإداريين في النادي مصطفى مصطفى وبحري فرحو وإدريس حسن.

وتحدث في الاجتماع المدرب سند رومي، الذي رحب بالحضور، وأشار إلى أن النادي يضم أكثر من ١٠٠ عضو من كافة الاختصاصات والمستويات. وأكد بأنه ونتيجة الجهود التي بذلها النادي وأعضاؤه فاز خلال العام الجاري في ١٣ مباراة ووصل بجدارة إلى المرتبة الأولى في مرحلة الذهاب بين أندية النمسا.

وأكد سند رومي أهمية هذا النادي للم شمل جميع المكونات في روج آفا وسوريا وأصدقاء الشعب الكردي في المهجر.

بعد ذلك ناقش الحضور سبل تطوير النادي وتقديم الدعم اللازم له من كافة النواحي المادية والمعنوية من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتقدم في عمله كذلك من أجل زيادة أعضاء الفريق.

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ANHA