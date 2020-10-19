​​​​​​​مزورون لأوراق مؤسسات رسمية في سوريا ولبنان بقبضة قوى الأمن الداخلي

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، على صفحته الرسمية، إنه وبعد عملية رصد قام بها عناصر مكتب مكافحة الجريمة المنظمة في الرقة، ألقي القبض يوم أمس الأحد على أفراد شبكة للتزوير.

منوهاً إنهم كانوا يقومون بتزوير أوارق وثبوتيات تعود لمؤسسات رسمية في سوريا ولبنان.

المركز الإعلامي أشار إنه ضبط بحوزة أفراد الشبكة على 143 ختماً تعود للعديد من المؤسسات الرسميَّة في سوريا ولبنان، طابعة، كاوي بطاقات شخصية إضافة لأوراق وشهادات وبطاقات شخصية مزورة وقصَّاصة أوراق.

هذا وأثناء التحقيق معهم اعترف الموقوفون بالتهم المنسوبة اليهم ليتم تحويلهم للجنة الادعاء و التحقيق أصولاً.

(سـ)