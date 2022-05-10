​​​​​​​مظلوم عبدي: سنحرر عفرين وجميع الأراضي المحتلة مع أهلها

وألقى مظلوم عبدي كلمة عبر تطبيق زووم في الملتقى الحواري الدولي الذي يُعقد في مخيم برخدان بناحية فافين في مقاطعة الشهباء تحت شعار "عفرين ما بين الاحتلال التركي والمصالح الدولية".

واستهل عبدي كلمته بالتطرق إلى السياسات الاحتلالية التركية التي تنتهجها في سوريا وضد أهالي شمال وشرق سوريا، وقال: "هدف الاحتلال التركي خلال هجماته على شمال وشرق سوريا ليس القضاء على قوات سوريا الديمقراطية التي يصفها الاحتلال بالجماعات الإرهابية فحسب، بل لها غايات عديدة وهي احتلال مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا وإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة وتحريف تاريخها وإبادة أهلها".

مشدداً على ضرورة أن يتخذ الشعب السوري موقفاً حازماً حيال الاحتلال التركي، وقال: "ما تفعله تركيا من ممارسات لا أخلاقية ولاإنسانية في المناطق التي تحتلها في شمال وشرق سوريا ليس شرعياً ولا حقوقياً، ولا يجب شرعنة هذه الممارسات والانتهاكات التي تدخل ضمن أطر الاعتداءات والتجاوزات وجرائم الحرب. وعلى الشعب السوري بكافة مكوناته وأثنياته ألا يلتزم الصمت حيال ما تفعله تركيا في بلدهم من دمار وخراب وقتل وإبادة".

ودعا عبدي روسيا وأميركا للعب دورهما وإظهار موقف واضح حيال السياسات التركية، بقوله: "كما على روسيا وأميركا أن يلعبا دورهما وأن يظهرا موقفاً واضحاً في وجه السياسات التركية الاحتلالية".

وأكد عبدي أنهم يقفون في وجه الاحتلال التركي، وقال: "نحن في قوات سوريا الديمقراطية سنقف في وجه هذه السياسات وسنعمل بما أمكننا على صد المخططات الاحتلالية، فالدولة التركية تريد أن تصل إلى نتائج مخططاتها التي تسعى إليها منذ بدء اجتياحها لسوريا، ولكن مقاومة أهالينا في وجه المحتلين أدت إلى نتائج غير مرجوة بالنسبة لتركيا. وسنعمل أيضاً من الناحية الدبلوماسية والسياسية والعسكرية على إفشال غايات تركيا".

وحيّا عبدي مقاومة مهجري عفرين في مقاطعة الشهباء، قائلاً: "أهالي عفرين يقاومون منذ أربع سنوات في وجه المخططات الاحتلالية مفشلين إياها وعليهم أن يستمروا في مقاومتهم وأن يزيدوا في وتيرتها، فاحتلال عفرين تم بمخطط دولي، ونحن بدورنا سنحرر عفرين وباقي الأراضي مع أهلها، فتأخر مرحلة تحرير عفرين له أسبابه ونحن نعمل على تجاوزها، لتحرير عفرين يجب أن نعمل بجد وبإصرار أكبر".

ودعا مظلوم عبدي الشعب الكردي وجميع القوى السياسية لإظهار موقف واحد، وأفاد قائلاً: "يجب على الشعب الكردي أن يكون ذو موقف واحد، وعلى جميع القوى السياسية الكردية أن يكون لها موقف واحد، يجب أن يكون هناك موقف واحد للقوى السياسية مع الشعب في وجه المحتل التركي".

(ف إ/ س ر)

ANHA