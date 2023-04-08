​​​​​​​مظلوم عبدي: ندين بشدة استهداف مطار السليمانية

جاء ذلك خلال تغريدة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بعد أنباء استهدافه في السليمانية.

وأشار عبدي على صفحته في تويتر: "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية من قبل تركيا، هذه الانتهاكات مستمرة في العراق وسوريا ولها أبعاد خطيرة ضد المنطقة".

وأكد عبدي أن: "موقف الاتحاد الوطني القومي المساند لأشقائه في سوريا يزعج تركيا، وسنستمر في علاقاتنا المبدئية مع أشقائنا وحلفائنا في السليمانية وإننا في صف واحد ضد هذه الانتهاكات".

ونفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أمس، في بيان: "الأنباء التي تدّعي استهداف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مدينة السليمانية".

(س ر)