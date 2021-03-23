​​​​​​​مظلوم عبدي: جهود إعادة الإعمار ضرورية لمنع عودة داعش

وجاء حديث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال تغريدة نشرها على صفحته على تويتر قال فيها: "نستذكر اليوم بطولة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والتحالف الذين قاتلوا داعش في الباغوز قبل عامين".

وأضاف: "فالحرب لم تنته بعد، وجهود إعادة الإعمار ضرورية لمنع عودة داعش".

وأكمل قائلاً: "كان النصر هو الخطوة الأولى، ثم يأتي بعد ذلك إعادة بناء مجتمعاتنا".

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ANHA