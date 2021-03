​​​​​​​مظلوم عبدي: جهود إعادة الإعمار ضرورية لمنع عودة داعش

وجاء حديث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال تغريدة نشرها على صفحته على تويتر قال فيها: "نستذكر اليوم بطولة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والتحالف الذين قاتلوا داعش في الباغوز قبل عامين".

وأضاف: "فالحرب لم تنته بعد، وجهود إعادة الإعمار ضرورية لمنع عودة داعش".

وأكمل قائلاً: "كان النصر هو الخطوة الأولى، ثم يأتي بعد ذلك إعادة بناء مجتمعاتنا".

(ل)

ANHA

We remember the heroism of SDF&Coalition who fought against ISIS at Baghuz 2years ago.

The war isn’t over,reconstruction efforts are vital to prevent ISIS resurgence.

The victory was the first step, next comes rebuilding our communities&increasing international support for AANES.