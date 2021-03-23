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​​​​​​​مظلوم عبدي: جهود إعادة الإعمار ضرورية لمنع عودة داعش

بمناسبة مرور الذكرى السنوية لهزيمة داعش في معقله الأخير بالباغوز، استذكر مظلوم عبدي جهود قسد والتحالف، وقال إن "الحرب لم تنتهِ بعد، وجهود إعادة الإعمار ضرورية لمنع عودة داعش".
خبر 2021-03-23T20:31:00 مركز الأخبار

وجاء حديث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال تغريدة نشرها على صفحته على تويتر قال فيها: "نستذكر اليوم بطولة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والتحالف الذين قاتلوا داعش في الباغوز قبل عامين".

وأضاف: "فالحرب لم تنته بعد، وجهود إعادة الإعمار ضرورية لمنع عودة داعش".

وأكمل قائلاً: "كان النصر هو الخطوة الأولى، ثم يأتي بعد ذلك إعادة بناء مجتمعاتنا".

(ل)

ANHA


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