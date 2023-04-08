​​​​​​​مظلوم عبدي: أردوغان مستمر في خلط الأوراق لاستكمال مخططاته وكسب الانتخابات

جاء حديث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لوكالتنا، على خلفية استهداف دولة الاحتلال التركي لمطار السليمانية.

قال مظلوم عبدي: "نحن في قوات سوريا الديمقراطية علاقاتنا قديمة مع إخوتنا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وسنستمر في هذا الطريق، بما يخدم العلاقات المشتركة لمصلحة شعبنا في إطار محاربة داعش وخلق الأمن والاستقرار للمنطقة. في هذا الإطار لدينا غرف عمليات مشتركة بإشراف التحالف الدولي مع قوات محاربة الإرهاب في العراق وكردستان للوصول إلى هدفنا في محاربة داعش وخلق الأمن والاستقرار، فنحن أشقاء قومياً وحلفاء سياسياً وبمشاركة دولية.

وهذا ما لا يقبله أردوغان ويبحث عن حجج وأهداف يخدم مصالحه في مرحلة الانتخابات التركية المقبلة، لذلك تستمر تركيا في هجماتها وتدخلاتها المستمرة على المنطقة، ساعياً إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق بهدف استكمال مخططاته الداخلية والخارجية ووضعها في خدمته لكسب الانتخابات".

(ل م)

ANHA