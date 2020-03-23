​​​​​​​مظلوم عبدي: الكادر الطبي هم الآن قادتنا ويجب ان نمتثل لتعليماتهم

نشر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول فيروس كورنا وضرورة التقيد بتدابير الوقاية.

وقال عبدي في بداية حديثه "كما تعلمون فقد انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنه لم يتم إلى الآن تسجيل اي إصابة بهذا الفيروس في مناطقنا بشكل رسمي، ولكن الخطر قائم".

ونوه مظلوم عبدي أنه من أجل التدابير الوقائية اتخذت الإدارة الذاتية جملة من القرارات، وأضاف "علينا أن نتبنى هذه القرارات، وأن نكون يد العون في تطبيقها، ولأن إمكاناتنا قليلة، علينا أخذ التدابير الوقائية اللازمة مهم لحماية أنفسنا، وعائلاتنا، وأصدقائنا، وعليه يجب علينا تطبيق التعليمات بحذافيرها".

وعن دور الكوادر الطبية في هذا السياق، قال مظلوم عبدي "اليوم، الكوادر الطبية هم قادتنا، ونحن نحيي عملهم والجهود التي يبذلونها".

ودعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عموم الشعب إلى الامتثال لقرارات وتعليمات الأطباء والكوادر الطبية، وقال في ختام حديثه "لنعمل سوياً لمنع انتشار هذا الفيروس في مناطقنا".

(د ج)

ANHA