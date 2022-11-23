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​​​​​​​مظلوم عبدي: أحلام بشير من عائلة تنتمي إلى مرتزقة داعش

كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لموقع أميركي، بأن أحلام البشير المتهمة بتفجير إسطنبول، تنتمي لعائلة منتسبة إلى مرتزقة داعش، ويقود أحد أفراد عائلتها، أحد فصائل المرتزقة المدعومين من قبل دولة الاحتلال التركي.
خبر 2022-11-23T15:07:00 مركز الأخبار

اعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية في مقابلة خاصة لموقع "المونيتور" الأميركي، أن تفجير إسطنبول هو عمل استفزازي قامت به دولة الاحتلال التركي، من أجل تمهيد الطريق للحرب ضدنا.  

وأضاف عبدي" أجرينا الكثير من الأبحاث وخلصنا إلى أن الهجوم (إسطنبول) نفذته جماعات معارضة سورية؛ تعمل تحت سيطرة تركيا"، مضيفاً،" أثبتنا أن المرأة التي تم القبض عليها بزرع القنبلة تنحدر من عائلة مرتبطة بداعش، لقي ثلاثة من أشقائها حتفهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش، مات واحد في الرقة، وآخر في منبج، والثالث في العراق، وشقيق آخر هو قائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عفرين. وكانت (أحلام البشير) متزوجة من ثلاثة مقاتلين مختلفين من داعش، مؤكداً أن أحلام "تنحدر من مدينة حلب ولا علاقة لنا بها مطلقاً، وليست هذه سياستنا".

(م ش)


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