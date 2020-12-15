​​​​​​​مظلوم عبدي يشجب هجوم PDK على الكريلا

وكانت قوات حزب الديمقراطي الكردستاني قد شنت هجوماً على قوات الدفاع الشعبي في محيط قرية سيكري في منطقة آمديا في باشور (جنوب كردستان).

وأسفر الهجوم بحسب بيان رسمي صدر عن قوات الدفاع الشعبي، يوم أمس عن إصابة 3 مقاتلين من الكريلا حالة اثنين منهم حرجة.

وفي تغريدة باللغة الكردية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي "هجوم قوات حزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي حزب العمال الكردستاني، محل إدانة ويقضي على مكتسبات القضية الكردية. ندعو لإيقاف الهجمات وحل المشاكل عبر الحوار".

(م)