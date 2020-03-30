​​​​​​​مظلوم عبدي يدعو التحالف والمجتمع الدولي لإيجاد حل جذري لمشكلة معتقلي داعش

ونشر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تغريدة على تويتر قال فيها:

"بفضل الجهود العظيمة التي قدمتها قواتنا، والتعامل الموضوعي والسريع مع عصيان معتقلي داعش داخل احد السجون، استطعنا تجنب الكارثة والسيطرة على الوضع داخل السجن، دون حدوث اية عمليات فرار.

على حلفائنا والمجتمع الدولي رفع وتيرة العمل لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة الدولية".

(ل)

ANHA