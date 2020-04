​​​​​​​مظلوم عبدي يدعم دعوة الرئيس الفرنسي لوقف إطلاق النار في العالم

وقال عبدي في تغريدة على منصته في التوتير، ان "المبادرة الدولية بقيادة الرئيس ايمانويل ماكرون لدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العالمي حتى يتمكن العالم من التركيز على وباء الفيروس التاجي، تعد خطوة جيدة ومبادرة إنسانية تتطلب من جميع القوى دعمها لإنقاذ العالم وبناء مستقبل أفضل."

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق من اليوم، إنه حصل على موافقة ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم حتى يتسنى للبشرية التركيز على مواجهة فيروس كورونا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى هدنة عالمية في 23 مارس/ آذار، مشيراً إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.

وقال ماكرون إن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكدوا له جميعاً دعمهم لدعوة غوتيريش.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في الحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القادمة.

وأضاف في تصريحات لراديو فرنسا الدولي قوله: "تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة، لم أتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين، سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة".

(ل)

ANHA

The international initiative led by President @EmmanuelMacron to support the UN call for a global ceasefire so the world can focus on the coronavirus epidemic is a good step&humanitarian initiative that requires all forces to support it, to save the world & build a better future.