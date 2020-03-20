​​​​​​​مظلوم عبدي يبارك النوروز ويقدم بشائر بوحدة الصف الكردي

وبمناسبة حلول أعياد النوروز نشر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تغريدة عبر تويتر قال فيها:

"كل نوروز وشعوبنا بخير وعافية. اتمنى ان يكون عامنا الجديد عام الاستقرار والانتصارات والوحدة.

ندخل عامنا الجديد ببشائر وحدة تحقق تطلعات شعبنا، فقد حققت مبادرتنا الكثير من التقدم وحصدت تفاعلا رائعا من الحركات السياسية وننتظر بشائر تليق بروح نوروز وشهداء الحرية".

(ل)

ANHA