​​​​​​​مزارعون: تركيا تستهدفنا أمام أنظار روسيا وأمريكا

يتخوف مزارعو إقليم الجزيرة من حراثة أراضيهم الزراعية الواقعة على الشريط الحدودي بين الإقليم وباكور كردستان (شمال كردستان) نتيجة استهدافهم من قبل جيش الاحتلال التركي، والتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع التركية في سماء المنطقة على الرغم من وجود اتفاقين الأول بين تركيا وأمريكا والثاني بين تركيا وروسيا.

عقب الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، أبرم اتفاق بين تركيا وأمريكا في 17 تشرين الأول لوقف إطلاق النار، وفي 22 تشرين أبرم اتفاق مماثل مع روسيا. إلا أن تركيا لم تلتزم حتى الآن بعملية وقف إطلاق النار وتواصل الهجمات على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة التركية التي تستهدف بين الحين والآخر المناطق الآهلة بالسكان.

سيامند إبراهيم أحد مزارعي قرية كرديم التابعة لناحية تربه سبيه، وتبعد عن الشريط الحدودي 500 م، أوضح: "يتحضر المزارعون الآن للبدء بالزراعة وباشر الفلاحون في المنطقة بزراعة أراضيهم، إلا أننا في القرية نتخوف من زراعة أراضينا، لأن عناصر جيش الاحتلال التركي يستهدفوننا أثناء الاقتراب من الأراضي الزراعية".

ويبلغ طول الشريط الحدودي بين ناحية تربه سبيه وباكور كردستان حوالي 70 كلم، جميعها أراضي زراعية، إلا أن جيش الاحتلال التركي يستهدف وبشكل دوري المزارعين، والكثير منهم ترك أرضه بوراً والبعض الآخر لا يستطيع زراعتها.

كابار أمين من أهالي قرية ديرنا قلنكا بين بأنه وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين روسيا والاحتلال التركي وأمريكا وتركيا، وخروج دوريات مشتركة بشكل دوري في المنطقة إلا أن جيش الاحتلال التركي لم يوقف اعتداءاته وانتهاكاته بحق أهالي المنطقة. وطالب الدول الضامنة للاتفاقيتين بالضغط على الدولة التركية وإلزامها بتطبيق بنود الاتفاقيتين.

طائرات الاستطلاع التركية تحلق بشكل يومي

وبدورها أوضحت غيدة شويش أنّ طائرات الاستطلاع التركية تحلق وبشكل يومي فوق القرى الحدودية، بهدف زرع الخوف والهلع بين الأهالي. وقالت: "بعد استهداف الطائرات المسيرة التركية قرى برآف التابعة لمنطقة ديرك، باتت مصدر قلق لدى الأهالي".

واستهدفت طائرة مسيرة تركية في 6 تشرين الأول إحدى قرى برآف في منطقة ديرك واستشهد على إثرها مدنيان اثنان.

غيدة شويش أوضحت: "تركيا تعتدي على أهالي المنطقة أمام أنظار روسيا وامريكا اللتين وقعتا اتفاقيات مع تركيا".

(أ ب)

ANHA