​​​​​​​مزارعون يتخوفون من تلف الموسم المروي ولجنة الزراعة تتخذ إجراءات إسعافية

أبدى مزارعون من ناحية الشدادي جنوب مدينة الحسكة مخاوفهم من تلف الموسم الزراعي المروي بعد تأخر الأمطار والجفاف، بينما اتخذت لجنة الزراعة إجراءات إسعافية لمساعدة المزارعين.
المجتمع والحياة 2021-03-24T10:41:00 الحسكة – باسم الدخيل

بعد الضرر الذي أصاب المساحات المزروعة بعلًا نتيجة تأخر الأمطار والجفاف الذي أصاب المنطقة هذا العام، يناشد المزارعون لجان الزراعة ومديرية المياه لفتح بوابة السد لنهر الخابور لتلافي خسارة المساحات الزراعية المروية على طول سرير النهر.

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المزارع عودة المحمد، من سكان ريف الشدادي، أكد أن المزارعين على طول سرير نهر الخابور باتوا يعتمدون في ري أراضيهم على الحفر التي تخزن الماء ضمن النهر والذي لا يكفي لري مساحة صغيرة، حيث لا يعمل المحرك الزراعي لأكثر من ساعة وتجف الحفرة.

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ولفت إلى أن أصحاب المحركات نظموا أدوارًا للري، أي أن كل مزارع يخصص له يوم يروي فيه مساحة صغيرة من أرضه، مشيرًا إلى أن الكمية قليلة ولا تكفي لسد الحاجة، بالإضافة إلى عدم هطول الأمطار لهذا العام، حيث كانت تساعد وتقلل من الاعتماد على الري.

وأوضح المحمد أن الكثير من المزروعات تعرضت للتلف مثل الخضروات والقمح وغيرها نتيجة النقص الحاد في المياه.

وطالب المحمد لجنة الزراعة ومديرية المياه بفتح بوابة السد على نهر الخابور لتدارك تلف ما تبقى من المساحات المزروعة، في ناحية العريشة جنوب الحسكة وصولًا إلى ناحية الصور في دير الزور.

ومن جهته، قال الرئيس المشترك للجنة الزراعة في ناحية الشدادي عبد الحميد محمد، تعليقًا على هذا الموضوع إنه "بسبب الجفاف وتأخر الأمطار الموسمية تعرضت المزروعات البعلية للتلف، ونسعى جاهدين ضمن خطط مدروسة لتلافي تلف وخراب المزروعات المروية على طول سرير نهر الخابور".

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وأوضح المحمد أن اللجنة قدمت الجداول للسادكوب لتوزيع الدفعة الثالثة من المستحقات الزراعية قبل 25 آذار الجاري وفتح بوابة السد كإجراء إسعافي لري المزروعات من القمح والشعير وغيرها.

وبحسب الرئيس المشترك للجنة الزراعة في ناحية الشدادي، فإن المساحات المزروعة ريًّا على طول نهر الخابور تتجاوز الأربعين ألف دونم زراعي بين القمح والشعير.

(ج)

ANHA


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