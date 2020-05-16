​​​​​​​مزارعو الرّقّة ينظّمون أنفسهم للمشاركة في حماية المحاصيل من الحرائق

وبالتّعاون مع المجالس المحلّية والجمعيات الفلّاحية وبلديات الشّعب اتّخذ المزارعون حزمة من الإجراءات الاحترازية لتفادي نشوب أي حريق في المحاصيل، ومنها حراثة أطراف الأراضي الزراعية المحاذية للطرقات وقلع الأعشاب والأشواك التي تنبت بكثرة على حواف الطرقات.

إلى جانب تلك الأعمال قرّر المزارعون تنظيم نوبات حراسة والخروج بدوريات ضمن الأراضي الزراعية وخاصّة في الليل، بالإضافة لاستنفار جميع مالكي الجرارات الزراعية وصهاريج المياه ليكونوا على أهبة الاستعداد لإخماد أي حريق محتمل قبل أن يمتدّ لمساحات أوسع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع أفواج الإطفاء التي من المزمع أن توزّع سيارات إطفاء على الأراضي الزراعية.

المزارع إبراهيم الجاسم من ريف الرقة الشمالي قال:" في منطقتنا نعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى في معيشتنا، وكل مزارع ينتظر موسمه بفارغ الصبر, فيجب على كل فرد حماية محصوله وحقله من الحرائق التي ابتلعت العام الفائت آلاف الهكتارات من المحاصيل, نحن اليوم يقع على عاتقنا قبل الجميع في المشاركة مع الجهات المعنية، وأن نكون يداً واحدة من أجل حماية محاصيلنا وأرزاق أولادنا".

كما طالب إبراهيم الجاسم الجهات المعنية العمل على إصلاح الطرقات الزراعية من أجل سهولة التنقّل والحركة وتدارك أي أمر طارئ أو حريق بسرعة.

رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة حزيمة في ريف الرقة الشمالي محمد جمعة قال بدوره : " يجب ألّا تتكرّر مأساة العام الماضي حيث تضرّر المزارعون إثر الحرائق المفتعلة أو غير المفتعلة, فكلّ مزارع وفلّاح عليه تحمل مسؤولياته مع الجهات المعنية لمجابهة خطر الحرائق".

وأشار محمد جمعة إلى أنّ فوج الإطفاء إلى جانب الإجراءات التي اتّخذها المزارعون؛ سيقوم بتأمين سيارات إطفاء مع طاقمها الكامل، وستعمل على مدار الساعة حتى انقضاء موسم الحصاد، مؤكّداً أنّ مأساة العام الماضي لن تتكرّر.

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ANHA