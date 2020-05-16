​​​​​​​مزارعو الحسكة يباشرون بجني محصول الكمون

تتميز مناطق شمال وشرق سوريا بخصوبتها ومناخها الملائم للزراعة، وخاصة منطقة الجزيرة، التي تعد السلة الغذائية الأولى للمنطقة بشكلٍ خاص، وسوريا بشكل عام.

وقد أولت الإدارة الذاتية الزراعة اهتماماً كبيراً، وساعدت المزارعين، من خلال السماح لهم بإدخال أنواع جديدة من المحاصيل عدا القمح والشعير.

المزارعون وبدعم هيئة الزراعة أدخلوا محصول الكمون إلى المنطقة، وأصبح يُزرع بمساحات كبيرة، معتمداً كلياً على مياه الأمطار.

وخلال الموسم الحالي هطلت كمية كبيرة من الأمطار، وكانت ذات فائدة لمحصولي القمح والشعير، ولكن حسب المزارعين فإن هطولها في غير وقتها أثر سلباً في الكمون.

وقد باشر مزارعو مدينة الحسكة بجني محصول الكمون، حيث تتم عملية الجني يدوياً، لضمان الحفاظ على جودته، وعدم نثره كون الرياح تؤثر فيه بسبب وزنه الخفيف.

وأغلب من يعمل في حصاد الكمون هم النساء, حيث تتوجه العاملات إلى الأراضي الزراعية حوالي الساعة الـ5 فجراً، ويعملن حتى الساعة العاشرة صباحاً, ذلك لأن النبتة في هذا الوقت تكون محتفظة بالرطوبة, ويتم حصادها بشكل أفضل.

العاملة، مها عطية، من مدينة الحسكة قالت "نعمل على شكل مجموعات في حصاد محصول الكمون لمدة 5 ساعات يومياً, وكذلك نعمل على تأمين مردود مادي لأسرنا, ونحصل على مبلغ 2000 ليرة".

أحد المزارعين من قرية الداودية التابعة لمدينة الحسكة، آلان حسين، أوضح لوكالة أنباء "هاوار" أن "محصول هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، ولكن الأمطار التي هطلت مؤخراً أثرت سلباً في المحصول، وخفّض من مستوى إنتاجه".

(ج إ- ب ر/هـ ن)

ANHA