​​​​​​​مزار شهداء تل حميس يحتضن جثمان الشهيد سامي الحوشي

واستلم الأهالي جثمان الشهيد باران الذي استشهد بتاريخ 17 آذار الجاري، من أمام مجلس عوائل الشهداء في حي العنترية بمدينة قامشلو، وتوجهوا به في موكب مهيب، إلى مزار شهداء تل حميس.

وفي المزار حُمل جثمان الشهيد على أكتاف رفاق دربه إلى منصة الشهادة، وبعد الوقوف دقيقة صمت، قدّم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية عرضًا عسكريًّا.

ألقى بعدها القيادي في قسد، حجي تل كوجر، كلمة، بدأها بتقديم العزاء لذوي الشهيد ورفاق دربه وقال "الشهداء قادتنا، فقد سطروا الملاحم لحماية أرضهم وشعبهم".

القيادي حجي عاهد أيضًا على مواصلة درب الشهداء، حتى تحقيق النصر.

وفي كلمة له باسم مجلس عوائل الشهداء، أكد الإداري في المجلس عبد الله الجميل، على مواصلة النضال والمقاومة، وتابع "سيجدنا كل طاغٍ أمامه، مدافعين عن أرضنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأ الرئيس المشترك لمجلس بلدة تل أحمد، صالح الخلف، وثيقة الشهيد سامي الحوشي، وسُلّمت لذويه، ووُري بعدها جثمانه الثرى في مزار شهداء تل حميس، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم.

(ش أ/ سـ)

ANHA