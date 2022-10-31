​​​​​​​مظاهرتان مناهضتان للعزلة المفروضة على القائد في كوباني

نظم اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كوباني، اليوم الإثنين، مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، جابت ناحية القناية غرب مدينة كوباني بـ31 كم.

وانطلق العشرات من الشبيبة وأهالي الريف الغربي لمقاطعة كوباني حاملين صور القائد عبد الله أوجلان في المظاهرة التي بدأت من الحي الشرقي لناحية القناية وصولاً إلى وسط الناحية.

وأطلق المشاركون خلال المظاهرة شعارات تنادي بالحرية للقائد أوجلان "لا حياة من دون القائد"، " يحيا القائد أوجلان"، "يحيا حزب العمال الكردستاني".

وعقب توقف المظاهرة وسط الناحية، ألقت سعاد عل دمر الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية القناية، كلمةً أشارت فيها إلى أنه لا يمكن سجن الأفكار في سجن إمرالي، مضيفةً "علينا أن ندرك جيداً أن القائد عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني يخوضون نضالاً كبيراً في سبيل تحرير الإنسانية من الاضطهاد والاستبداد، لا يمكن حصر أفكار القائد في القضية الكردية، فتلك الأفكار هي تخدم القضايا البشرية برمتها، علينا أن نتحد من أجل حرية القائد وأن نعمل ليلاً نهاراً لتحقيق ذلك".

وفي ناحية شيران شرق كوباني، انطلقت المظاهرة بمشاركة العشرات من الشبيبة والأهالي من أمام مجلس الناحية وصولاً إلى ساحة البلدية، رافعين صورة كبيرة للقائد عبد الله أوجلان ويافطة كتب عليها شعار "ضد العزلة والخيانة والاحتلال هلموا لمعركة الحرية".

وفي ساحة البلدية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هبون محمد، كلمة نددت فيها بالعزلة التي تفرضها سلطات دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان.

وأوضحت هبون محمد أن دولة الاحتلال التركي تشدد العزلة على القائد أوجلان لمنع وصول فكره وفلسفته إلى شعبه على الرغم من ذلك فإن فكره منتشر بيننا ونحن نسير على نهجه.

وشددت هبون على ضرورة أن يصعّد الأهالي والشبيبة من فعالياتهم وينزلوا إلى الشوارع دائماً حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات "لا حياة من دون القائد".

(ج م/د)

ANHA