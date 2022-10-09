​​​​​​​مظاهرتان حاشدتان لأهالي مقاطعتي قامشلو والحسكة تنديداً بالمؤامرة الدولية

تنديداً بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، والتي بدأت أولى حيثياتها في مثل هذا اليوم قبل 24 عاماً في (9 تشرين الأول 1998) عند خروج القائد من سوريا، نزل أهالي مقاطعتي قامشلو والحسكة إلى الساحات.

وخرج أهالي المقاطعتين في مظاهرتين حاشدتين، رفعوا فيها صور القائد أوجلان، ورددوا شعارات منددة بالمؤامرة الدولية التي طالته وأدت إلى اختطافه من قبل شبكة الغلاديو في العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط من عام 1999.

رفعت في مظاهرة قامشلو يافطة حملتها الأمهات، كتب عليها "ادحروا كل أشكال الخيانة والمؤامرات، حرروا القائد آبو جسدياً"، فيما رفعت في مظاهرة الحسكة يافطة حملتها النساء، كتب عليها "لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا".

(س ر)

ANHA