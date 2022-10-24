​​​​​​​مظاهرتان حاشدتان في ديرك وتل حميس رفضاً للهجمات التركية الكيماوية

توافد الآلاف من أهالي مدينة ديرك ومنطقتي برآف وكوجرات إلى ساحة آزادي للتظاهر ضد الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي والصمت الدولي الذي يشجعها على شن الهجمات الكيماوية على الكريلا.

انطلقت المظاهرة الجماهيرية بمشاركة جميع مكونات ديرك وأحزابها السياسية من ساحة آزادي وسط رفع المتظاهرين صور الشهداء الـ 17 الذين ارتقوا خلال الهجمات الكيماوية، والأعلام والرموز الكردية.

كما حملوا يافطات كتب عليها "استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية جريمة ضد الإنسانية"، و "يسقط الفاشي أردوغان"، ورددوا شعارات تحيي مقاومة الكريلا.

جالت المظاهرة شوارع مدينة ديرك الفرعية وصولاً إلى السوق المركزي وسط إغلاق تام لمحاله التجارية.

وبعد الوصول إلى وسط السوق تحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري أمام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، وقف بعدها المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة للإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية، هوكر علي، الذي استهلها بالقول: "إن تكثيف الفاشية التركية لقصفها على مناطق الدفاع المشروع واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً دليل على فشلها أمام مقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا".

وأضاف "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني وما يسمى المجلس الوطني الكردي لم يدلوا حتى الآن ببيان إدانة حيال القصف الكيماوي على مناطق الدفاع المشروع ويتاجرون بالقضية الكردية بشعارات براقة، لخدمة الفاشية التركية ومرتزقتها"، متابعاً "إن خيانة الديمقراطي الكردستاني وما يسمى المجلس الوطني باتت واضحة للعيان وعدائهما للقضية الكردية".

وأكد هوكر على دعم قوات الكريلا ومساندتهم "ضد الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها والخونة الذين أصبحوا بيادق لدى محتلي كردستان" مهما كلفهم من تضحيات.

بدوره ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك مطيع علي كلمة وقال: "كل الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً لن تجدي الفاشية التركية نفعاً أمام إرادة الكريلا الفولاذية الذين جعلوا من أجسادهم جسراً لإيصال شعبهم إلى بر الأمان، فالفاشية التركية حاولت مراراً إلا إنها فشلت فشلاً ذريعاً أمام مقاومة وملاحم الكريلا البطولية".

وأضاف علي "إن الفاشية التركية والخونة يدركون إن قوات الكريلا تمثل الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية الأربعة والشعوب المضطهدة التواقة للحرية والسلام، لذا تلجأ إلى استخدام كل الأسلحة المحرمة دولياً للقضاء على وجود الشعب الكردي وقوات الكريلا".

ونوه علي "لا يمكن للحروب المستعصية في الشرق الأوسط والأزمات التي تمر بها المنطقة الانتهاء دون وجود الشعب الكردي وحل قضيته العادلة، ولا يمكن القضاء على الشعب الكردي لأنهم صاحب فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية".

لتنتهي الفعالية بالشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

تل حميس

تجمع المئات من أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو وأعضاء وعضوات مؤسساتها المدنية والأحزاب السياسية فيها عند الدوار الجنوبي للناحية، رافعين صور الشهداء والقائد عبد الله أوجلان.

ثم جاب المتظاهرون شوارع الناحية مع ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

بعد وصول المتظاهرين إلى ساحة المصرف الزراعي شمال ناحية تل حميس، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء الرفيق، أحمد العباوي، كلمة حيا من خلالها الشهداء عام والشهداء الذين استشهدوا في جبال آفاشين وزاب إثر استهدافهم من قبل دولة الاحتلال التركي بالسلاح الكيماوي بشكل خاص.

وأشار إلى الهجمات الكيماوية للاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع "عندما فشلت تركيا في مخططاتها الاستعمارية على مناطقنا وفشلها في محاربة قوات الكريلا لجأت إلى استخدام الكيماوي المحرم دولياً ضد رفاقنا في الجبال".

وأكد العباوي أن "كل ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من استهدافات بطائراتها المسيّرة على شعبنا سيبوء بفشل، لأننا على عزيمة وإصرار على الدفاع عن أرضنا بكل ما نملك من قوة لإفشال مخططات أردوغان الاستعمارية".

ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل حميس ستار، عذاري الفيحان، كلمة قالت فيها "اردوغان يتسبب بهجماته التي يستخدم فيها الأسلحة الكيماوية باستشهاد مقاتلينا ومقاتلاتنا، وهؤلاء المقاتلين هم أبنائنا، ونحن سنساندهم جميعاً"

وأدانت عذاري في حديثها الهجمات الكيماوية التركية التي أسفرت عن استشهاد 17"بطلاً من أبطالنا" مؤخراً.

في السياق ذاته ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس، هيال الخوير، وأشار إلى المساعي التركية في إبادة شعوب المنطقة، بقوله "منذ فجر التاريخ والسلاطين العثمانيين مستمرون في إبادة الشعوب الحرة التي لا تقبل الظلم".

وأشار إلى الهجمات الكيماوية الأخيرة للاحتلال التركي، بقوله "هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها تركيا للسلاح الكيماوي، حيث استخدمته سابقاً في عفرين".

وأعرب عن رفضه للهجمات التركية على جنوب كردستان وأضاف: "منذ 17 نيسان الماضي وتركيا مستمرة بحربها على رفاقنا في جنوب كردستان، فهذه القوات تدافع عن معتقداتنا وثقافاتنا وحريتنا".

واختتمت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(كروب/س ر)

ANHA