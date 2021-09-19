​​​​​​​مظاهرة نسائية في كابول للمطالبة بحق المرأة في العمل والدراسة

وشارك عدد من النساء في أفغانستان بمظاهرة في شوارع كابول، اليوم الأحد، للمطالبة بحق العمل والدراسة، في ظل حكم طالبان.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 24 ناشطة، اجتمعن أمام ما كان حتى وقت قريب وزارة شؤون المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، وكن يرددن: "حقوق المرأة وحقوق الإنسان".

وألغت طالبان مؤخراً وزارة شؤون المرأة، وحلت محلها وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مقر الشرطة الدينية، التي تقوم بتطبيق الأخلاق العامة.

وكانت الشرطة الدينية خلال فترة حكم طالبان في التسعينات تقوم بضرب النساء، اللاتي يتجرأن على عدم تغطية جسدهن بالكامل علناً.

ويشار إلى أنه بعد سيطرة طالبان على السلطة، نظمت الأفغانيات مظاهرات لعدة أيام في أنحاء البلاد لمطالبة أفراد حركة طالبان باحترام حقوقهن، لكن تم قمع المظاهرات بصورة عنيفة.

والجمعة، ألغت حركة طالبان، وزارة شؤون المرأة، واستبدلتها بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.

وعلى الرغم من تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، لم تسمح طالبان لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهنّ في الجامعات.

ولا توجد أي امرأة بين وزراء حكومة طالبان الجديدة التي أُعلنت قبل أسبوعين.

(د ع)