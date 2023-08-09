​​​​​​​مظاهرة مناهضة لسياسات الدولة التركية في الطبقة

نظّمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة، اليوم، مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، شارك فيها المئات من أهالي المدينة، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وممثلون عن الأحزاب السياسية، ووجهاء العشائر.

حمل المشاركون في المظاهرة التي انطلقت من الحي الأول، يافطات كتب عليها "لن تستطيعوا حجب شمسنا، انصروا معركة الحرية"، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية، مرددين شعارات "لا حياة بدون القائد، الحرية للقائد عبد الله أوجلان".

ولدى وصول المتظاهرين إلى مركز اتحاد الطلبة، تحولت إلى وقفة احتجاجية، تخللتها قراءة بيان، من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في الطبقة، ضياء المحمد.

أدان البيان العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وجرائم دولة الاحتلال التركي بحق الشعب في شمال وشرق سوريا، والمؤمنين بمشروع الأمة الديمقراطية.

ونوّه البيان أن تصعيد دولة الاحتلال التركي الهجمات على شمال وشرق سوريا، وتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، هو للتغطية على فشلها في الحرب على مناطق الدفاع مديا.

وقال البيان "نعاهد القائد عبد الله أوجلان بالبقاء على طريق المقاومة والنضال حتى تحقيق حريته الجسدية، ونجدد العهد لقوات الدفاع المشروع بأن شعب المنطقة وقوات الدفاع ستكون في خندق واحد للتصدي لهمجية آلة الحرب التركية وعرابها المجرم أردوغان".

(س ك/خ)

ANHA