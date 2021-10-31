​​​​​​​مظاهرة للشبيبة والطلبة تنديداً بالهجمات التركية

المتظاهرون اجتمعوا، اليوم، أمام المجمع التربوي في ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو، وجابوا السوق المركزي والشارع العام رافعين يافطات كتب عليها "نطالب بفرض حظر جوي لمنع الهجمات التركية"، وأطلقوا هتافات منددة بالهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في اتحاد الطلبة هوكر علي كلمة بيّن من خلالها أن دولة الاحتلال التركي تحاول شن المزيد من الهجمات على شمال وشرق سوريا واحتلال الأراضي السورية مستغلة الصمت الدولي حيال هذه الهجمات.

ولفت علي إلى دولة الاحتلال التركي تستهدف "الشبيبة والطلبة بشكل خاص ومن خلال حربها الخاصة من أجل كسر إرادة المجتمع وإنهاء الروح الثورية فيه"، مطالباً الشبيبة الثورية وطلبة المنطقة بالاستعداد لمجابهة الهجمات التركية.

وفي ختام المظاهرة، أطلق المتظاهرون هتافات تطالب بخروج دولة الاحتلال التركي من الأراضي السورية.

(رر/م)

ANHA