​​​​​​​مظاهرة لجرحى الحرب في الشهباء تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

خرج اليوم الأربعاء، المئات من مهجّري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء والعشرات من أعضاء المؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم عفرين في مظاهرة، نظمها فدراسيون جرحى الحرب، للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وذلك في مخيم برخدان بناحية فافين.

انطلقت المظاهرة من مفرق طريق فافين إلى مخيم برخدان، ردد المشاركون خلالها الشعارات التي تحيّي المقاومة وتمجّد الشهداء، حاملين يافطات كتب عليها "الدولة التركية تمارس الإرهاب وتدعمه"، "تركيا تحتل أرضنا وتقتل أطفالنا وكبارنا وروسيا صامتة"، "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا"، إلى جانب أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الأطفال الذين استشهدوا في مجزرة تل رفعت.

ووقف المشاركون في ساحة المخيم، دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو فدراسيون جرحى الحرب، جكر خوين عفرين، كلمة أشار فيها إلى المقاومة والصمود أمام الاحتلال التركي الفاشي وهمجيته على المنطقة.

وأضاف عفرين "الاحتلال التركي يستخدم جميع الأسلحة المحرمة دولياً في إبادة شعب المنطقة، على مرأى ومسمع الأمم المتحدة وروسيا، دون أن تحرك ساكناً".

وتابع "نحن لا نريد الحرب، ولكن إن تطلّب الأمر، سنفدي بأجسادنا ونقاوم".

واختتم كلمته بـ "نحن الكرد لن نرضى بالرضوخ، سنقاوم حتى آخر قطرة دم، والنصر حليفنا".

ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، هيفي سليمان، كلمة، أشارت فيها "أن سوريا وخاصة مناطق روج آفا، أصبحت ساحة للتجارب لأسلحة الاحتلال التركي على شعب المنطقة".

لتختتم المظاهرة بالشعارات تدين هجمات الاحتلال التركي، ووحشيته.

(ل م)

ANHA