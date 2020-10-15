​​​​​​​مظاهرة لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان

تحت شعار " نندد بمؤامرة 9 تشرين الأول الدولية " نظمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن اليوم مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، والعزلة المفروضة عليه.

وانطلقت المظاهرة من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو حتى وصلت أمام مقر الأمم المتحدة ، بمشاركة وفد من أعضاء حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن بكافة مكوناتها.

وردد المشاركون شعارات تنادي بحرية القائد عبدالله أوجلان، ورفعوا لافتات كتب عليها شعار " نندد بمؤامرة 9 تشرين الأول الدولية".

ولدى وصول المشاركين إلى أمام مقر الأمم المتحدة وقفوا دقيقة صمت، وتلا ذلك إلقاء بيان باللغة العربية موجهاً إلى الرأي العام قرئ من قبل عفاف حسكي باسم حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن.

واستنكر البيان المؤامرة الدولية على القائد أوجلان منذ 22 سنة والعزلة المفروضة عليه، كما بينت عفاف من خلال البيان أن لجنة مناهضة العنف لم تستطع أن تأخذ موقفاً جدياً ومسؤولاً تجاه القائد أوجلان وما يتعرض له من انتهاكات من قبل السلطات التركية.

وباركت عفاف مبادرة KCK " التي أطلقتها تحت شعار "كفى للعزلة والاحتلال والحرية للقائد آبو"، وفي الختام أكدت على مواصلة النضال على نهج المقاومة حتى ينال القائد حريته وقالت : " لن نكل أو نمل حتى ينال القائد حريته وسنواصل الفعاليات حتى تحقيق ذاك الهدف".

وانتهت المظاهرة والوقفة الاحتجاجية بالهتافات التي تنادي بحرية أوجلان.

(ه ع/ل)

ANHA