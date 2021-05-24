​​​​​​​مظاهرة جماهيرية لأهالي مقاطعة كوباني دعمًا لمقاومة الكريلا في باشور كردستان

ونظمت المظاهرة من قبل مجلس ناحية الجلبية، وذلك بمشاركة المئات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات المدنية التابعة للناحية.

وانطلقت المظاهرة من المدخل الجنوبي للناحية باتجاه قرية خراب عشك التابعة لها، حمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "تحيا مقاومة الأحرار الثلاثة"، "هؤلاء محاربو الحرية والشرف"، "دربكم دربنا وهدفكم هدفنا"، بالإضافة إلى صور الشهداء وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وحركة الشبيبة الثورية.

وردد المتظاهرون خلال مسيرتهم شعارات تندد بالاحتلال التركي وتحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

ولدى وصول المتظاهرين إلى الساحة العامة في قرية خراب عشك ألقت الرئيسة المشتركة للناحية خديجة فارس كلمة أدانت من خلالها الاعتداءات التركية على مناطق الدفاع المشروع، مبينةً أن المحتل لا يكف عن اعتداءاته على الشعوب المسالمة.

وأشارت خلال حديثها إلى ما يفعله الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع من قصف واعتداءات يومية، وحبس مياه نهر الفرات عن مناطق شمال وشرق سوريا بهدف تجويع أهلها، منددةً بالصمت الدولي حيال هذه الاعتداءات.

وحيت في ختام حدينها مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه الأطماع التركية باحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتمجد الشهداء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة هي من ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمتها مقاطعة كوباني دعمًا لمقاومة قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع" باشور كردستان" وتعبيرًا عن رفضهم للقرار الأمريكي ضد 3 قياديين في حركة التحرر الكردستانية "مراد قره يلان، جميل بايق، دوران كالكان".

(ج)

ANHA