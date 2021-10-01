​​​​​​​مظاهرة حاشدة للنساء في الشهباء مطالبات بإنهاء العزلة على القائد أوجلان

وخرجت المئات من عضوات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة لمقاطعة عفرين في تظاهرة لاستنكار استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

ورفعت المتظاهرات صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة.

انطلقت المظاهرة من مدخل بلدة تل قراح التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء وجابت شوارعها الرئيسية ورددت خلالها المتظاهرات شعارات تستنكر العزلة وتنادي بحرية القائد أوجلان.

وتوقفت التظاهرة عند مركز مجلس عوائل الشهداء في بلدة تل قراح، ليقف هناك المشاركات دقيقة صمت، ومن ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا عائشة محمد كلمة تحدثت فيها عن أسباب فرض العزلة وقالت: "إن الدول المعادية للشعوب الساعية للديمقراطية تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، فهذه الدول تحاول أن تنسّينا فكر القائد الحر ومن خلال تلك العزلة تريد أن تواصل استعباد الشعوب".

وفي نفس السياق أضافت عائشة: "إن فكر القائد يعادي مصالح الدول الرأسمالية ولهذا نرى معاداة تلك الدول لفكره، وفي النفس تعادينا نحن أيضاً لأننا نعمل وفق أطروحات القائد ونسعى لنشر ذاك الفكر لنجعل العالم متنوراً حراً".

من جهتها أشارت الإدارية لاتحاد المرأة الشابة لمقاطعة عفرين ريم دادا من خلال كلمة ألقتها بأنهم النساء الشابات سيستمرن بالنضال على الدرب الذي نوّره لهن القائد أوجلان وقالت: "إن القائد طرح قضية المرأة بكل جدية في المجتمع وجعلها قيادية في كافة الميادين بعد أن كانت مهمشة، ولهذا يتوجب علينا ألا نبتعد عن هذا الدرب وألا نسمح لدول المعادية أن تصل لمآربها".

وطالبت ريم الشبيبة للانتفاض ضد العزلة خلال متابعتها لكلمتها: "وعلى هذا الأساس يجب على المرأة الشابة خاصة أن يستمررن في نضالهن وأن ينتفضن ضد الدولة التركية التي تضع القائد في عزلة مشددة".

وفي النهاية رددت المتظاهرات شعارات تستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ل)

ANHA