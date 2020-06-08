​​​​​​​مظاهرة حاشدة لأهالي إقليم عفرين استنكاراً لجرائم تركيا ومرتزقتها

وخرج اليوم الآلاف من أهالي إقليم عفرين في تظاهرة حاشدة معبرين فيها عن استنكارهم لجرائم واعتداءات المرتزقة بحق نساء عفرين.

وتوافد الأهالي من كافة قرى ونواحي مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا إلى أمام مشفى آفرين في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء رافعين صور النساء اللواتي تعرضن لجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته، وصور الشهداء، بالإضافة إلى يافطات توجه النداء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، كُتب عليها "لا للتغيير الديمغرافي، أين عدالتكم؟، هل تسمعون صرخة النساء في عفرين؟".

وردد المشاركون في المظاهرة شعارات تحيي مقاومة أهالي عفرين وتستنكر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته ورفعوا خلالها أغصان الزيتون.

وتوجهت المظاهرة نحو مخيم برخدان المتواجد على أطراف ناحية فافين لتتوقف هناك، ومن ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت لتلقي بعدها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين شيراز حمو كلمة قالت فيها :"نستنكر ما تتعرض له النساء من جرائم على يد الاحتلال التركي ومرتزقته، ونؤكد بأن هذه الجرائم لن تنال من إرادة المرأة التي أثبتت خلال ثورة روج آفا ريادتها وقدرتها على تنظيم المجتمع وحمايته".

وأكدت شيراز "إن مساعي تركيا من تدخلها في الصراع السوري ما هي إلا محاولة لزيادة رقعة المناطق التي تحتلها، فهي تعقد الأزمة السورية ولا تريد لها الحل، وإنما ترغب في استخدام المرتزقة وسيلة للوصول إلى أطماعها".

وأنهت شيراز كلمتها بالقول :"إن هذه المساعي لن تصل إلى أهدافها فنحن هنا نقاوم والأهالي ضمن مقاطعة عفرين يقاومون، وهذه المقاومة ستصل إلى النصر، لأننا أصحاب هذه الأرض وأصحاب الحق".

من جهتها نددت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين نوروز هاشم بالصمت الدولي حيال جرائم تركيا ومرتزقتها في عفرين وقالت :"إن ما نراه من صمت دولي حيال الانتهاكات التي تتعرض لها نساء عفرين ما هو إلا بمثابة منح الضوء الأخضر للمرتزقة لارتكاب جرائمهم دون تردد أو خوف من المحاسبة".

وبيّنت نوروز أن هدف المحتلين من جرائمهم هو تهجير أهالي عفرين وقالت :"إن هذه الجرائم تدخل في سياق سياسة التغيير الديمغرافي، فالمحتلون يسعون من خلال ممارستهم لهذه الأفعال إلى تهجير السكان الأصليين وتغيير هوية المنطقة".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر جرائم الاحتلال، وتطالب بخروجه من عفرين ومحاسبة المجرمين.

(ل)

ANHA