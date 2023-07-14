​​​​​​​مظاهرة حاشدة في قره باغ ضد ممارسات أذربيجان

تجمّع نحو ستة آلاف متظاهر صباح الجمعة في الساحة الرئيسة في ستيباناكرت، كبرى مدن قره باغ، حيث ينذر إغلاق ممر لاتشين بخطر وقوع أزمة إنسانية في قره باغ.

وحث مسؤول في قره باغ، أمس، روسيا التي تنشر في المنطقة وحدة من قوات حفظ السلام منذ 2020، على إعادة فتح الممر.

وقال وزير الدولة، غورغن نرسيسيان، "أدعو الاتحاد الروسي إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع عبر الممر"، مؤكداً أن "الوضع مروع، وستكون له عواقب وخيمة في الأيام القليلة المقبلة".

وتحذر أرمينيا المجتمع الدولي من احتمال حدوث أزمة إنسانية في هذه المنطقة منذ كانون الأول الماضي، بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية الناجم عن قيود على حركة المرور في ممر لاتشين.

(م ش)