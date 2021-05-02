​​​​​​​مظاهرة حاشدة في منبج تنديداً بحبس مياه الفرات عن سوريا

وشارك في المظاهرة التي نظمتها الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها المئات من الأهالي والعمال وأعضاء وعضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة في منبج.

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان على طريق حلب وصولًا إلى دوار عامل النظافة غرب المدينة، مع رفع أعلام حركة الشبيبة الثورية ومجلس المرأة وحزب سوريا المستقبل، بالإضافة إلى حمل لافتات كتب عليها "فلترتفع راية النصر للمرأة الحرة"، "توحدنا انتصرنا...سنقاوم لنحمي لا للاحتلال التركي".

ولدى وصول المشاركين في المظاهرة إلى دوار عامل النظافة وقفوا دقيقة صمت استذكارًا للشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد العمال في منبج، آسيا العليوي، كلمة وجهت فيها تحية للعمال لجهودهم المبذولة، وذلك بمناسبة حلول عيدهم الذي يصادف الأول من أيار، وأكدت أن "العمال هم ثروة حقيقية للوطن، وقاعدة انطلاقة نحو مستقبل أفضل".

ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، محمد علي العبو، كلمة تحدث فيها عن عيد العمال، ووصفه بـ "ثورة الكرامة التي كانت نواتها في نهاية القرن التاسع عشر".

وأضاف "كانت الثورة ضد الظلم والاضطهاد الذي تعرض له العمال آنذاك، وكان كل ذلك يتم تحت الهيمنة الفردية التي تقودها الأنظمة الرأسمالية، ومازالت هذه الأنظمة الخبيثة تمد يدها لتطال كل الشعوب الحرة".

'تركيا تمارس الطغيان على شعوب المنطقة'

ونوّه محمد علي العبو إلى الجرائم التركية بحق شعوب المنطقة، وقال: "الدولة التركية المحتلة ونظامها الاستبدادي القمعي الرأسمالي الذي يمارس كل الانتهاكات ويمارس كل الطغيان على شعوب المنطقة، وليس على سوريا فقط، نراه يمد أياديه الخبيثة بانتهاكاته الدائمة إلى شمال العراق، ونحن نراه يحتل أراض سورية ويتبجح بها ويجول ويصول فيها كأنها ملك للعثماني الكبير".

وأشار إلى أن آخر الجرائم التركية كانت بناء المستوطنات في جرابلس سعيًا إلى التغيير الديمغرافي الذي لطالما عملت عليه تركيا.

وأكد العبو أن تركيا تستخدم المرتزقة السوريين أدوات لتنفيذ أطماعها التوسعية الخبيثة من خلال بناء المستوطنات في جرابلس وعفرين وكل الأراضي السورية التي يحتلها أردوغان وتوطين سوريين من الداخل السوري في هذه الأماكن ليستخدمهم متى شاء.

'يحبس المياه ويتبجح بأنه مسلم'

ووجه الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج دعوة إلى السوريين " بأن يفيقوا من هذا السبات الذي وضعهم أردوغان فيه، وأن يعودوا إلى وطنيتهم وإلى سوريتهم لنبني سوريا من جديد".

وتحدث عن مسألة حبس مياه نهر الفرات، وقال "يستمر أردوغان بعنجهيته التي أدمت قلوب السوريين، آخرها حبس مياه نهر الفرات وهو شريان الحياة في شمال وشرق سوريا وسوريا بشكل عام".

وتابع حديثه قائلًا "يحبس المياه وهو يتبجح بأنه شخص مسلم وينادي بإسلامه ونحن الآن في شهر رمضان المبارك والكل يعلم أن هناك ثلاثة أمور لا يمكن أن تُمسك عن أي أحد، وهي النار والماء والكلأ، وهو يمسك عنا المياه".

'على المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية'

وعبّر عن أسفه من الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية، وقال: "للأسف نقولها أمام كل أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تدعي الإنسانية، أمام كل هذا التبجح والصمت المريب من المجتمع الدولي نرى أنفسنا في شمال وشرق سوريا وحيدين".

وأكد محمد علي العبو أنهم بروح ثورة العمال سيعيدون المياه إلى مجاريها بفعل كل ما يستطيعون فعله بالطرق السلمية، من مسيرات واعتصامات في كل شمال وشرق سوريا.

واختتم قائلًا "نطالب المجتمع الدولي الصامت بتحمّل مسؤوليته الأخلاقية قبل كل شيء والإنسانية، ثم مسؤوليته القانونية أمام هذه الانتهاكات الصارمة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي"، لتختتم المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب الحرة.

(كروب/ج)

ANHA