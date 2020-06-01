​​​​​​​مظاهرة حاشدة في حلب استنكاراً لجرائم تركيا في عفرين

تحت شعار" سنرفع من وتيرة نضالنا أمام انتهاكات الدولة التركية ضد إرادة المرأة الحرة "، خرج المئات من أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدنية حلب في تظاهرة حاشدة استنكاراً لما يرتكبه الاحتلال التركي مرتزقته بحق أهالي عفرين والمرأة.

وانطلقت التظاهرة من القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، وسط ترديد المشاركين الشعارات التي تندد بممارسات الاحتلال التركي، والتي تحيي مقاومة المرأة، حاملين صور الشهيدات وصور القائد عبدالله أوجلان.

وجابت التظاهرة شوارع الحي وصولاً إلى دوار الشهيدة كولة سلمو، وبعد الوقوف دقيقة صمت تحدثت العضوة في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي روبرين حلب والتي استنكرت في البداية الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة في عفرين.

وأشارت روبرين "علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي ونتكاتف من أجل الحرية، فنحن نعيش اليوم من أجل الانتقام ومحاسبة الذهنية الذكورية والسلطوية، فأهالينا في عفرين ليسوا لوحدهم والفاشي أرودغان سيدفع ثمن أضعاف ما قام به بحق شعبنا".

وأكدت روبرين بأنهم يهابون إرادة المرأة الحرة فالعالم أجمع يدرك بأن ثورة الشمال السوري انتصرت بقيادة المرأة.

كما تحدثت العضوة في مؤتمر ستار سناء محمد علي والتي أوضحت بأن أهالي عفرين يتعرضون بشكل يومي لأبشع الانتهاكات والمرأة تدفع الثمن الأكبر من المعاناة والأحداث التي ظهرت مؤخراً بعد الاشتباكات التي ظهرت بين المرتزقة كشفت الجرائم التي تجري في السجون.

وطالبت سناء المجتمع الدولي وكافة الحركات النسائية بأن يخرجوا عن صمتهم لإنهاء الاحتلال التركي وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي نضال المرأة، وتستنكر الاحتلال التركي.

(س ر- ع س/ل)

ANHA