​​​​​​​مظاهرة حاشدة في عين عيسى تنديداً بالهجمات التركية وصمت المجتمع الدولي

وانطلقت المظاهرة ظهر اليوم من دوار البلدية وسط الناحية باتجاه القاعدة الروسية في الجهة الشرقية من الناحية، حاملين معهم يافطات كتب عليها "كفى للاحتلال التركي.. نعم لحماية مكتسبات الثورة"، "لا للاحتلال التركي.. قاتل الأطفال أردوغان"، بالإضافة إلى صور شهداء مجزرة الصفاوية، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ومؤتمر ستار، وصور القائد عبدالله أوجلان.

وردد المشاركون خلال المظاهرة "واحد.. واحد.. واحد الشعب السوري واحد"، لا للاحتلال التركي"، "يسقط أردوغان قاتل الأطفال"، بالإضافة لشعارات تحيي الشهداء وقوات سوريا الديمقراطية.

وعند الوصول إلى القاعدة الروسية ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، محمد شاهين، كلمة ندد من خلالها بصمت المجتمع الدولي وخصوصاً الضامن الروسي تجاه الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا والمجازر المرتكبة بحق أهلها، لكونها الضامن لوقف إطلاق النار وسلامة المدنيين فيها.

وعوّل على إرادة الشعوب في الدفاع عن أرضهم وحمايتها لإفشال مخططات تركيا الاستعمارية.

وطالب في ختام حديثه المجتمع الدولي بالتدخل للجم تركيا وإيقاف هجماتها وتهديداتها المستمرة للشعوب الآمنة، والكف عن التدخل في شؤون الدول المجاورة لها حتى تحقيق السلام والعدالة الدولية.

فيما طالب الرئيس المشترك لمخيم مهجري كري سبي، محمد الشيخ "الضامن الروسي وحكومة دمشق بتأدية مسؤولياتهما حسب الاتفاقيات المبرمة لمنع المزيد من التهجير في القرى التي تتعرض للقصف التركي بشكل يومي من مناطق شمال وشرق سوريا".

وشدد الشيخ على ضرورة أن يعمل "المجتمع الدولي والدول التي تدعي السلام على إخراج المحتل التركي من الأراضي السورية والعمل على إعادة المهجرين إلى ديارهم".

وفي كلمة للمتحدثة باسم الإدارة المدنية في الرقة، فاطمة عيسى، أكدت على وقوف الأهالي مع مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه المحتل التركي.

وجددت المطالبة بتدخل المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وتناهض المحتل التركي، وتدعو للسلام والعيش المشترك.

(ج)

ANHA