​​​​​​​مظاهرة حاشدة في استوكهولم للتنديد بصمت (CPT) حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان

وحسب وكالة فرات للأنباء، فقد شارك أكثر من 5 آلاف شخص في المظاهرة التي نظمتها لجنة روج آفا والمجموعات المناهضة لحلف الناتو وحزب الحقوق والاشتراكيين وحزب اليسار، ومركز المجتمع الديمقراطي الكردي – السويد (NCDK)، بالإضافة إلى أنصار البيئة.

حاملين يافطة كتب عليها "لا للناتو، لا للتعاون مع الفاشيين"، ورافعين صور القائد أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، كما عُلقت راية كبيرة لحزب العمال الكردستاني على الجسر وسط المدينة.

انطلقت المظاهرة من منتزه بانغتورغت وجابت الشوارع الرئيسة في المدينة، مرددين الشعارات "أردوغان القاتل والفاشي"، و"لا لعضوية الناتو" و " Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية"، و"أردوغان الإرهابي"، و"تراجعي يا سويد عن المتاجرة مع تركيا" و"الحرية لـ عبد الله أوجلان".

ولدى وصولهم إلى ساحة ميدبورغاربلاتسن، ألقيت العديد من الكلمات من قبل المؤسسات والتنظيمات المشاركة في المظاهرة، كما أدلى مركز المجتمع الديمقراطي الكردي – السويد (NCDK) ببيان، ندد فيه بصمت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وهجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة على مناطق الدفاع المشروع. "تريد دولة الاحتلال التركي جعل السويد دولة شريكة في انتهاك حقوق الشعب الكردي والإنسانية، فلو لم تخضع السويد لمطالب تركيا، لما كانت تركيا وأردوغان الفاشي قادران اليوم على فعل ذلك".

وقال دوري باسم فرع شبيبة حزب اليسار في السويد: "نقول لا لعضوية الناتو التي تجعل من الكرد ضحية للمتاجرة، ونقول لا للتعاون مع فاشي كـ أردوغان، ولن نقبل أبداً بأي شكل من الأشكال بهذه السياسة الامبريالية".

(ل م)