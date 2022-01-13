​​​​​​​مظاهرة حاشدة في الطبقة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على كوباني

خرج صباح اليوم الخميس، المئات من أهالي مدينة الطبقة بمشاركة المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، في مظاهرة حاشدة.

انطلقت المظاهرة من أمام مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، وجابت الشوارع متجهة نحو المركز الثقافي، وسط ترديد شعارات منددة ومستنكرة لهجمات الاحتلال التركي ورفع يافطات تدين صمت المجتمع الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي المتكررة على كوباني خاصة وشمال وشرق سوريا عامة.

حين وصول المشاركين إلى أمام المركز الثقافي وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقيت عدة كلمات.

منها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وريفها، ألقاها الرئيس المشترك للمجلس التشريعي وشيخ قبيلة الولدة، حامد الفرج، وجه من خلالها رسالة إلى العالم أجمع أنه "مهما فعلت تركيا وأذنابها فلن يستطيعوا كسر إرادتنا وعزيمتنا، وأننا لن نستسلم أمام ضرباتهم الغاشمة وسياستهم العدوانية على شعب شمال وشرق سوريا".

فيما أكد عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد العرب، وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "ضد كل معتد ومحتل يحاول زرع الفتنة وضرب وحدة أراضينا وشعبنا".

وبدروه، أدان مكتب تجمّع نساء زنوبيا، خلال كلمة، ألقتها إدارية لجنة التدريب في المكتب، ماجدة الكريم، الهجمات التركية وقالت: "إننا ندين وبشدة استمرار الاحتلال الغاصب بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين".

مطالبة "المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومحاسبته ووقف انتهاكاته وتجاوزاته المخالفة للقانون".

وفي الختام، ردد المشاركون في المظاهرة هتافات تحيي مقاومة كوباني وتدين هجمات الاحتلال التركي الغاشمة العدوانية على المنطقة.

(س ك/ س ر)

ANHA