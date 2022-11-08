​​​​​​​مظاهرة حاشدة بعين عيسى مطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

انطلقت المظاهرة التي نظمت من قبل مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة كري سبي من الجامع الكبير وسط الناحية باتجاه دوار الشهيد جودي، حاملين يافطات كتب عليها" لا حياة بدون القائد"، و "نطالب بالحرية الجسدية للقائد ورفع العزلة المفروضة عليه" بالإضافة إلى رفعهم صور القائد.

وردد المتظاهرون شعارات تنادي بالحرية الجسدية للقائد أوجلان والمطالبة بإطلاق سراح المناضلين في سجون الفاشية، "يسقط يسقط أردوغان"، و "عاش القائد أوجلان"، و "لا حياة بدون القائد"، و "الحرية للمعتقلين".

عند الوصول إلى دوار الشهيد جودي ألقت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، فادية الشريف، كلمة نددت من خلالها بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان ورفاقه المعتقلين في سجون الفاشية التركية، وبحرمانه من كافة حقوقه ومنع ذويه ومحامييه من زيارته واللقاء به.

وأكدت أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان هي التي حررت المرأة وجعلتها تتبوء مكانها الحقيقي وتتخذ دورها في كافة الميادين الإدارية والقيادية في المجتمع والإدارات؛ لأن فكره وفلسفته جعل تحرير المرأة اللبنة الأساسية لتحرير المجتمعات المضطهدة والمكبلة بالعادات والتقاليد التي فرضتها الأنظمة السلطوية خلال السنين المتعاقبة.

كما بينت خلال كلمتها أن المحتل التركي يحارب فكر وفلسفة القائد أوجلان ومقاتلي الكريلا بمختلف الأسلحة ومنها المحرمة دولياً بهدف إسكات صوت الحق الذي بدأ بالانتشار في كافة دول العالم.

واختتمت فادية كلمتها بمطالبة القوى الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك لمساندة الحراك الشعبي المطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان ورفع العزلة المفروضة عليه.

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تحيي القائد "عاش القائد عبد الله أوجلان".

(د)

ANHA