​​​​​​​مظاهرة غاضبة في مدينة الباب احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والأمنية

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الإثنين، خروج مظاهرة شعبية غاضبة أمام مبنى "المجلس المحلي" في المدينة؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة.

وبث ناشطون مشاهد من الاحتجاجات التي شارك فيها العشرات من سكان مدينة الباب شرقي حلب، حيث رفع المشاركون في المظاهرة مطالب تتعلق؛ بتخفيض الأسعار وتحسين الواقع الأمني المتردي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتشهد المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي، جرائم قتل وسرقة بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية خاصة بعد وقوع الزلزال المدمر، ويعمد مرتزقة الاحتلال التركي إلى سرقة المساعدات التي قدمت؛ للمنكوبين.

(د ع)