​​​​​​​مظاهرة في تل رفعت تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

ونظّم مؤتمر ستار تظاهرة في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء، تضامناً مع الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني، تحت شعار" كفى للاحتلال، حان الوقت لحماية الثورة".

التظاهرة انطلقت من أمام مبنى مجلس ناحية تل رفعت، وجابت الشوارع الرئيسة في النّاحية، حمل المتظاهرون خلالها صور القائد عبد الله أوجلان، مردّدين شعارات تندّد بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، وتستنكر هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

وعند وصول المتظاهرين دوّار ناحية تل رفعت وسط المدينة، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم عفرين وحيدة حنان، كلمةً استنكرت فيها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "باسم كافّة أهالي تل رفعت، وبشكل خاصّ المرأة، نقول لا للاحتلال، لا للعزلة، كفى للفاشية، حان وقت الحرية، فالاحتلال التركي من خلال هجماته على المنطقة يحاول استهداف فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمّة الديمقراطية، إلّا أنّنا لن نسمح للاحتلال بتنفيذ مخطّطاته وسنستمرّ في مقاومتنا".

ومن ثمّ ألقت عضوة منسقية مجلس اتّحاد المرأة الحرّة في الشهباء رويدا إبراهيم، كلمة قالت فيها: "نحن نساء الشهباء ندين ونستنكر بأشدّ العبارات العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ونؤكّد بأنّنا مستمرّون في النّضال والكفاح من أجل الوصول إلى حرية القائد وتطبيق فكره لبناء مجتمع أخلاقي وسياسيّ حرّ، وكلّنا أمل بأنّنا سنعيش أحراراً مع القائد عبد الله أوجلان".

ومن ثمّ انتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة القائد أوجلان، وتندّد بالعزلة المفروضة عليه.

(م ح- ل ش/إ)

ANHA