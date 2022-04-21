​​​​​​​مظاهرة في ناحية عامودا رفضاً لتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي

انطلقت المظاهرة اليوم من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، بمشاركة العشرات من أعضاء الشبيبة الثورية السورية، وسط هتافات " لا لخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتموت الخيانة"، وشعارات تحيي مقاومة الكريلا، رافعين أعلام الشبيبة الثورية، وصور القائد أوجلان والمشاعل".

ولدى وصولهم إلى ساحة الشهيد جهاد وسط ناحية عامودا وقفوا دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية جودي زاغروس, كلمة قال فيها: "لن نترك النضال في سبيل حرية شعبنا وتحرير أرضنا، ونحن كشبيبة روج آفا مستعدون للنضال على كافة الجبهات في عموم كردستان لنحمي وطننا وشعبنا".

(كروب/ا)

ANHA