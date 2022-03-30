​​​​​​​مظاهرة في كوباني تنديداً بخيانة PDK وتعاونه مع الاحتلال التركي

وتأتي المظاهرة في أعقاب معلومات عن نية دولة الاحتلال التركي شن هجمات جديدة على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، بمشاركة مباشرة من مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحشد منذ أيام قواته في مناطق انتشار الكريلا.

وبدأت المظاهرة التي نُظمت من قبل مؤتمر ستار في ناحية القنايا من أمام مجلس الناحية، حمل فيها المتظاهرون صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، واتجهوا إلى محطة علي صالح للوقود، وسط الناحية، وهم يرددون الشعارات التي تندد بخيانة PDK.

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وخلال المظاهرة، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية القنايا، سعاد علدمر، كلمة قالت فيها: "هذه الثورة التي بدأت منذ سنوات، اندلعت على يد الكريلا، ولكن عائلة البرزاني تسعى دائماً إلى إبادة هذه الثورة بقيادة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها" مؤكدة أن "قوات الكريلا لم ولن تسمح لهم بذلك وستفشل خططهم مهما كان الثمن".

وأضافت سعاد علدمر قائلة: "مرة أخرى تؤيد عائلة البرزاني دولة الاحتلال التركي وروسيا وأمريكا لبناء جدار العار بين مدن كردستان، لكي تثبت مقولة القائد عبد الله أوجلان "يوماً ما ستكون حكومة باشور تحت سيطرة دولة الاحتلال التركي وحلف الناتو".

شددت سعاد علدمر "سنناضل مع الكريلا ضد خيانة (PDK) ومرتزقته، وسنستمر على فكر وفلسفة القائد أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان.

(م أ/ج)

ANHA