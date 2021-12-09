​​​​​​​مظاهرة في دير الزور تندد بهجمات الاحتلال التركي وتطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها ممثلو المجالس المدنية والعسكرية، من أمام مجلس بلدة الصور في ريف دير الزور الغربي، وصولاً إلى دوار الشهداء في البلدة.

وحمل المشاركون يافطات كتب عليها "لا للاحتلال"، "العدوان التركي العثماني جريمة حرب بحق الإنسانية"، "من أجل سوريا حرة ومستقبل الأمة الديمقراطية نطالب بحرية القائد أوجلان"، "حتماً سننتصر"، كما رفعوا صور الشهداء.

ورددوا أيضاً شعارات من قبيل "يسقط أردوغان"، "لا للاحتلال التركي"، "نطالب بحرية القائد أوجلان".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الشهداء، أدلت عضوة لجنة المرأة في بلدة الصور، مرادي الأحمد، ببيان إلى الرأي العام، أدانت فيه هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وأكد البيان "نحن لن نستسلم بل يزداد إصرارنا على الوقوف في وجه هذا العدوان، كما نؤكد على وحدة أراضينا وشعبنا ونقف وقفة عز وافتخار ضد أي عدوان على أراضينا".

(ع ع/ س ر)

ANHA