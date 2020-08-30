​​​​​​​مظاهرة في الشّهباء دعماً لمقاومة حفتانين

وجاب المتظاهرون شوارع قرية بابنس، رافعين صور الشّهداء ولافتات كُتب عليها "تحيا مقاومة حفتانين، بالحرب الشعبية الثورية وببسالة كريلا سندحر الاحتلال والخيانة"، مردّدين شعارات تحيّي مقاومة حفتانين، وتستنكر هجمات المحتلّين.

وعند وصول المتظاهرين منتصف القرية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم إدارة لجنة التعليم المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين من قبل نوري ملا نعسان، أشاد فيها بمقاومة قوّات الدفاع الشعبيّ: "اليوم نرى مقاومة لا مثيل لها في حفتانين من قبل قوات الدفاع الشعبي أمام هجمات جيش الاحتلال التركي، فليتعلّم جيش الاحتلال التركي من التاريخ بأنّ قوّات الدفاع الشعبي لا تنكسر، وفي كل مرة هاجمها مُني بهزائم فادحة، واليوم التاريخ يعيد نفسه، وستنتصر مقاومة قوّات الدفاع".

وأشار ملا نعسان بأنّهم متضامنون مع مقاومة حفتانين: "ونحن هنا نقاوم من جهتنا ونناضل لأجل تحرير عفرين، ونعلن عن تضامننا مع مقاومة حفتانين، ونحن على يقين بأنّ هذه المقاومة ستنجح في وقف هجمات المحتل".

وانتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين، وتندّد بانتهاكات التركيةّ.

(إ)

ANHA